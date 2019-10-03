Украинский баскетболист назвал цель на будущий сезон в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Центровой сборной Украины и "Атланты Хокс" Алексей Лень начал подготовку к седьмому сезону в НБА и поделился планами и ожиданиями на новый сезон, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Уроженец Антрацита планирует улучшить реализацию и выйти в новом сезоне на показатель в 40 процентов трехочковых бросков.
"Чувствую себя комфортно и с большим энтузиазмом начинаю готовиться. В прошлом сезоне работал над трехочковым броском. Планирую улучшить этот аспект игры. Цель на сезон - 40 процентов реализации трехочковых. Также работаю над ведением мяча. Хочу комфортнее чувствовать себя во время дриблинга. Хочу стать более четким пятым номером. Тренер хочет, чтобы мы играли в быстром темпе. в этом нам поможет молодежь. Лидерские качества обеспечит Винс Картер, у которого большое влияние на раздевалку. у нас хорошее сочетание молодости и опыта ", - рассказал украинец.
Напомним, что в прошлом сезоне Лень провел самый сезон в карьере - в среднем набирал по 11,1 очка.