Український баскетболіст назвав мету на майбутній сезон в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Центровий збірної України та "Атланти Хокс" Олексій Лень розпочав підготовку до сьомого сезону в НБА та поділився планами і очікуваннями на новий сезон, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Уродженець Антрациту планує покращити реалізацію та вийти в новому сезоні на показник в 40 відсотків триочкових кидків.
"Відчуваю себе комфортно та з великим ентузіазмом починаю готуватися. Минулого сезону працював над триочковим кидком. Планую покращити цей аспект гри. Мета на сезон – 40 відсотків реалізації триочкових. Також працюю над веденням м’яча. Хочу комфортніше почуватися під час дриблінгу. Хочу стати більш чітким п’ятим номером. Тренер хоче, аби ми грали в швидкому темпі. У цьому нам допоможе молодь. Лідерські якості забезпечить Вінс Картер, у якого великий вплив на роздягальню. У нас добре поєднання молодості та досвіду", - розповів українець.
Нагадаємо, що минулого сезону Лень провів найрезультативніший сезон в кар'єрі – в середньому набирав по 11,1 очка.