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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 133337 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Украинские клубы узнали потенциальных соперников по плей-офф Лиги Европы

Украинские клубы узнали потенциальных соперников по плей-офф Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 18709 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Сегодня в швейцарском Ньоне "Заря" и "Мариуполь" узнали своих потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службы клубов.

22 августа победитель пары "ЦСКА-София"/"Заря" в гостях сыграет с победителем пары "Люцерн" (Швейцария)/"Эспаньол" (Испания).

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Зато победитель пары "Мариуполь" - "АЗ" сразится с лучшим в паре "Анверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия).

Отметим, что матчи плей-офф состоятся 22 и 29 августа.

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