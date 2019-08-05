Украинские клубы узнали потенциальных соперников по плей-офф Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Сегодня в швейцарском Ньоне "Заря" и "Мариуполь" узнали своих потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службы клубов.
22 августа победитель пары "ЦСКА-София"/"Заря" в гостях сыграет с победителем пары "Люцерн" (Швейцария)/"Эспаньол" (Испания).
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Зато победитель пары "Мариуполь" - "АЗ" сразится с лучшим в паре "Анверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия).
Отметим, что матчи плей-офф состоятся 22 и 29 августа.