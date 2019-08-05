Українські клуби дізналися потенційних суперників по раунду плей-офф Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Сьогодні у швейцарському Ньоні "Зоря" і "Маріуполь" дізналися своїх потенційних суперників у раунді плей-офф Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на прес-служби клубів.
22 серпня переможець пари "ЦСКА-Софія"/"Зоря" в гостях зіграє з переможцем пари "Люцерн" (Швейцарія)/"Еспаньол" (Іспанія).
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Натомість переможець пари "Маріуполь" – "АЗ" битиметься з кращим у парі "Анверпен" (Бельгія) – "Вікторія" (Чехія).
Зауважимо, що матчі плей-офф відбудуться 22 і 29 серпня.