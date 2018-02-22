Украинские каратисты завоевали три медали на турнире в Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В городе Кишкунфеледьхаза (Венгрия) при участии украинцев состоялся международной турнир по киокушинкай каратэ “Kiskun Cupa”, сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
От Украины за награды вели борьбу трое украинцев и все вернулись с медалями. Уроженец Луцка Василий Шевчук завоевал “золото” (ката), Сергей Матьковски из Мукачево стал автором “серебра” (-85кг), а Владислав Рубальская (Бровары) завоевал “бронзу”.
Стоит отметить, что в целом участие в турнире приняли 380 спортсменов.
Как сообщал УНН, украинцы выигрывали золотые награды на турнире по каратэ Серии А в Испании.