Українські каратисти вибороли три медалі на турнірі в Угорщині

Від України за нагороди вели боротьбу троє українців і усі повернулися з медалями. Уродженець Луцька Василь Шевчук виборов “золото” (ката), Сергій Матьковскі з Мукачево став автором “срібла” (-85кг), а Владислав Рубальський (Бровари) завоював “бронзу”.

Варто відзначити, що загалом участь у турнірі взяли 380 спортсменів.

Як повідомляв УНН, українці вигравали золоті нагороди на турнірі з карате Серії А в Іспанії.