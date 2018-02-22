Українські каратисти вибороли три медалі на турнірі в Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У місті Кішкунфеледьхаза (Угорщина) за участі українців відбувся міжнародній турнір з кіокушинкай карате “Kiskun Cupa”, повідомляє УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
Від України за нагороди вели боротьбу троє українців і усі повернулися з медалями. Уродженець Луцька Василь Шевчук виборов “золото” (ката), Сергій Матьковскі з Мукачево став автором “срібла” (-85кг), а Владислав Рубальський (Бровари) завоював “бронзу”.
Варто відзначити, що загалом участь у турнірі взяли 380 спортсменів.
Як повідомляв УНН, українці вигравали золоті нагороди на турнірі з карате Серії А в Іспанії.