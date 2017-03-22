Украинские чиновники "зарабатывают" более 50 млн долларов на закупках удобрений из РФ - СМИ

По данным автора, с помощью украинских чиновников в страну завозят российские товары на миллиарды долларов, а именно удобрения.

О.Григорьева отмечает, что большинство удобрений, которые сейчас закупают аграрии, готовясь к посевной, российские. Еще с 2015 у наших химиков возникли проблемы из-за резкого подорожания газа.

"Мы говорим об импортозамещении, а заводы стоят. Если на карте Украины исчезнут заводы по производству минеральных удобрений, цена импортных вырастет как минимум в два раза", - цитирует издание президента Союза химиков Украины Алексея Голубова.

По информации автора, только за прошлый год Украина заплатила России за удобрения более одного миллиарда долларов. Григорьева отмечает, что сегодня 90% калийных и фосфатных удобрений на украинском рынке - импортированы из России, а доля азотных удобрений российского производства - 70%.

"И завозят их не контрабандой, а официально, с разрешения чиновников в высоких кабинетах. Производители - Новомосковский "Азот", Невинномысский "Азот" и КуйбышевАзот. На все есть документы, с печатями, с украинским гербом", - пишет автор. Как отметил Алексей Голубов, каждый вагон удобрений сопровождается "какой-то подачкой". Они поставляют сюда удобрения, налоги платят там, значит, налоги идут на ту же армию - это как с моральной точки зрения", - говорит он.

Цена "схемы", согласно данным автора материала, составляет 20 долларов на тонну.

"Именно такой "откат" получают украинские чиновники с каждой тонный российских удобрений, которая ввозится в Украину, а, значит, только за прошлый год кто-то заработал на этом более 50 миллионов долларов", - пишет О.Григорьева.

Также издание цитирует народного депутата Олега Березюка, который отметил, что сегодня в Украине происходит настоящая борьба между Украиной и агрессором.

"Если сравнивать безоговорочно непарламентское поведение народного депутата и объемы хищения и предательства территории, которая еще подконтрольна, в торговле на крови - это несравнимые вещи", - говорит О.Березюк.

Химики уверены, что, если в ближайшее время не прекратить закупку удобрений в России, украинское производство и вовсе остановится. По их мнению, это может привести не только к удорожанию сельхозпродукции, но и к очередному обвалу гривны.

Кроме того, более чем 100 тысяч человек могут потерять работу, а в Черкассах и Ровно могут возникнуть и серьезные проблемы.

К примеру, в Черкассах на аммиачном производстве завязана система очистных сооружений, и если завод остановится, город может остаться без воды, пишет автор. По его данным, отечественные производители требуют от власти немедленно ввести пошлины на импорт российских удобрений.