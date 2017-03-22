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Українські чиновники "заробляють" більше 50 млн доларів на закупівлі добрив з РФ - ЗМІ

Українські чиновники "заробляють" більше 50 млн доларів на закупівлі добрив з РФ - ЗМІ

Київ • УНН

 • 4504 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Більше 50 мільйонів доларів "осідають в кишенях" українських чиновників в результаті тіньових схем торгівлі з Росією. Про це йдеться в розслідуванні Оксани Григор'євої на " Подробности-ТВ ", передає УНН.

За даними автора, за допомогою українських чиновників в країну завозять російські товари на мільярди доларів, а саме добрива.

О.Григор'єва зазначає, що більшість добрив, які зараз закуповують аграрії, готуючись до посівної, російські. Ще з 2015 у наших хіміків виникли проблеми через різке подорожчання газу.

"Ми говоримо про імпортозаміщення, а заводи стоять. Якщо на карті України зникнуть заводи з виробництва мінеральних добрив, ціна імпортних виросте як мінімум в два рази", - цитує видання президента Союзу хіміків України Олексія Голубова.

За інформацією автора, тільки за минулий рік Україна заплатила Росії за добрива більше одного мільярда доларів. Григор'єва зазначає, що сьогодні 90% калійних і фосфатних добрив на українському ринку - імпортовані з Росії, а частка азотних добрив вітчизняного виробництва - 70%.

"І завозять їх не контрабандою, а офіційно, з дозволу чиновників у високих кабінетах. Виробники - Новомосковський" Азот ", Невинномиськ" Азот "і Куйбишевазот. На все є документи, з печатками, з українським гербом", - пише автор. Як зазначив Олексій Голубов, кожен вагон добрив супроводжується "якийсь подачкою". Вони постачають сюди добрива, податки платять там, значить, податки йдуть на ту ж армію - це як з моральної точки зору ", - говорить він.

Ціна "схеми", згідно з даними автора матеріалу, становить 20 доларів на тонну.

"Саме такий" відкат "отримують українські чиновники з кожної тонний російських добрив, яка ввозиться в Україну, а, значить, тільки за минулий рік хтось заробив на цьому понад 50 мільйонів доларів", - пише О.Григор'єва.

Також видання цитує народного депутата Олега Березюка, який зазначив, що сьогодні в Україні відбувається справжня боротьба між Україною і агресором.

"Якщо порівнювати беззастережно непарламентське поведінка народного депутата і обсяги розкрадання і зради території, яка ще підконтрольна, в торгівлі на крові - це непорівнянні речі", - каже О.Березюк.

Хіміки впевнені, що, якщо найближчим часом не припинити закупівлю добрив в Росії, українське виробництво і зовсім зупиниться. На їхню думку, це може привести не тільки до подорожчання сільгосппродукції, а й до чергового обвалу гривні.

Крім того, більш ніж 100 тисяч людей можуть втратити роботу, а в Черкасах і Рівне можуть виникнути і серйозні проблеми.

Наприклад, в Черкасах на аміачному виробництві зав'язана система очисних споруд, і якщо завод зупиниться, місто може залишитися без води, пише автор. За його даними, вітчизняні виробники вимагають від влади негайно ввести мита на імпорт російських добрив.

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