Украинские боксеры завоевали две награды на турнире в Эстонии

По результатам розыгрыша соревнований в активе "сине-желтой" команды две награды. "Золото" получил Майк Стыценко, а серебряную награду соревнований выиграл Александр Узун.

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Примечательно, что М.Стыценко был также награжден кубком лучшего боксера турнира.

Добавим также, соревнования в столице Эстонии происходили с 22 по 27 марта.