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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские боксеры завоевали две награды на турнире в Эстонии

Украинские боксеры завоевали две награды на турнире в Эстонии

Киев • УНН

 • 9254 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Таллинне (Эстония) завершился Международный боксерский турнир "54-th Olympic Golden Gloves Tournament\1-st Kalev Box Open 2017", участие в котором принимали и боксеры сборной Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Украины.

По результатам розыгрыша соревнований в активе "сине-желтой" команды две награды. "Золото" получил Майк Стыценко, а серебряную награду соревнований выиграл Александр Узун.

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Примечательно, что М.Стыценко был также награжден кубком лучшего боксера турнира.

Добавим также, соревнования в столице Эстонии происходили с 22 по 27 марта.

Украинские Национальные Новости

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