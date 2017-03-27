Украинские боксеры завоевали две награды на турнире в Эстонии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Таллинне (Эстония) завершился Международный боксерский турнир "54-th Olympic Golden Gloves Tournament\1-st Kalev Box Open 2017", участие в котором принимали и боксеры сборной Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Украины.
По результатам розыгрыша соревнований в активе "сине-желтой" команды две награды. "Золото" получил Майк Стыценко, а серебряную награду соревнований выиграл Александр Узун.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сборная Украины вошла в тройку лучших на чемпионате Европы по боксу
Примечательно, что М.Стыценко был также награжден кубком лучшего боксера турнира.
Добавим также, соревнования в столице Эстонии происходили с 22 по 27 марта.