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Українські боксери вибороли дві нагороди на турнірі в Естонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. В Таллінні (Естонія) завершився Міжнародний боксерський турнір "54-th Olympic Golden Gloves Tournament\1-st Kalev Box Open 2017", участь в якому приймали й боксери збірної України, передає УНН з посиланням на прес-службу Федерації боксу України.

За результатами цьогорічного розіграшу змагань в активі "синьо-жовтої" команди дві нагороди. "Золото" здобув Майк Стиценко, а срібну нагороду змагань виграв Олександр Узун.

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Примітно, що М.Стиценко був також нагороджений кубком найкращого боксера турніру.

Додамо також, змагання в столиці Естонії відбувалися з 22 по 27 березня.

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