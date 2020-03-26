Украинская АЭС увеличили суточную выработку электроэнергии

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88697 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101099 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103234 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102437 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110610 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100026 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104677 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106499 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131450 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130416 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Украинская АЭС увеличили суточную выработку электроэнергии

Украинская АЭС увеличили суточную выработку электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 5565 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 241 060 000 кВт-ч электроэнергии, что несколько больше, чем сутками ранее. Об этом сообщили в пресс служба НАЭК "Энергоатом".

"25 марта атомными станциями выработано 241 060 000 кВт-ч электроэнергии. Через балансовое ограничение за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 12960000 кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.

Также указано, что 26 марта на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков:

  • На энергоблоке №3 Запорожской АЭС девяносто восьмой сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №6 Запорожской АЭС девяносто пятого сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №2 Ривненской АЭС двенадцатого сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС четыреста восемьдесят восьмого сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 870 МВт, РАЭС - 2315 МВт, ЮУАЭС - 2 810 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

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