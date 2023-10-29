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Украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла второй теннисный турнир в этом году

Киев • УНН

 • 88276 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Согласно результатам соревнования украинская теннисистка Дарья Снигур победила немецкую спортсменку Мону Бартель в финале соревнований серии ITF в Глазго, Шотландия, сообщает УНН

Украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла второй теннисный турнир в этом году

Детали

В финальном матче Снигур сыграла против Моны Бартель из Германии. Матч, который длился один час, завершился победой украинки в двух сетах, оба из которых она выиграла со счетом 6:4.

Для Снигур эта победа – вторая в сезоне-2023. ранее украинка выиграла другой турнир уровня International Tennis Federation. В июле она одержала победу на соревнованиях в испанской Витории-Гастейс.

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