Українська тенісистка Дар’я Снігур виграла другий тенісний турнір цьогоріч
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Згідно з результатами змагання українська тенісистка Дар’я Снігур перемогла німецьку спортсменку Мону Бартель у фіналі змагань серії ITF у Глазго, Шотландія, повідомляє УНН.
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У фінальному матчі Снігур зіграла проти Мони Бартель із Німеччини. Матч, який тривав одну годину, завершився перемогою українки у двох сетах, обидва з яких вона виграла з рахунком 6:4.
Для Снігур ця перемога – друга у сезоні-2023. Раніше українка виграла інший турнір рівня International Tennis Federation. У липні вона перемогла на змаганнях в іспанській Віторії-Гастейс.
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