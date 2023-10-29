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Українська тенісистка Дар’я Снігур виграла другий тенісний турнір цьогоріч

Київ • УНН

 • 88276 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Згідно з результатами змагання українська тенісистка Дар’я Снігур перемогла німецьку спортсменку Мону Бартель у фіналі змагань серії ITF у Глазго, Шотландія, повідомляє УНН.

Українська тенісистка Дар’я Снігур виграла другий тенісний турнір цьогоріч

Деталі

У фінальному матчі Снігур зіграла проти Мони Бартель із Німеччини. Матч, який тривав одну годину, завершився перемогою українки у двох сетах, обидва з яких вона виграла з рахунком 6:4.

Для Снігур ця перемога – друга у сезоні-2023. Раніше українка виграла інший турнір рівня International Tennis Federation. У липні вона перемогла на змаганнях в іспанській Віторії-Гастейс.

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