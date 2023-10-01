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Украинская ПВО уничтожила 16 из 30 ударных дронов россиян

Киев • УНН

 • 185384 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Силы обороны во время ночной атаки врага сбили 16 ударных дронов из 30 запущенных. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ночью российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed с южного, юго-восточного и северного направлений (мыс Чауда - ВОТ Крым, Приморско-Ахтарск-рф, Курск-рф).

Всего зафиксировано пуски около 30 ударных БпЛА «Shahed-131/136».

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 16 «шахедов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиация Сил обороны нанесла 25 ударов по врагу за сутки – Генштаб

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