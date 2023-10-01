Українська ППО знищила 16 із 30 ударних дронів росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Сили оборони під час нічної атаки ворога збили 16 ударних дронів із 30 запущених. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
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Зазначається, що вночі російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed з південного, південно-східного та північного напрямків (мис Чауда - ТОТ Крим, Приморсько-Ахтарськ-рф, Курськ-рф).
Усього зафіксовано пуски близько 30 ударних БпЛА «Shahed-131/136».
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 16 «шахедів».
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