Украинская биатлонистка Панфилова завершила карьеру
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Украинская биатлонистка Мария Панфилова, ранее выступавшая за сборные России и Беларуси, принял решение завершить спортивную карьеру, сообщает УНН со ссылкой на Xsport.
"Этот год был не простым для меня, результат не радовал. Радовало только окружение. Хотела бы поблагодарить всю команду "Б", тренеров и сервис-бригаду, которая работала на высоте весь сезон. Я принял решение завершить спортивную карьеру, и не только за сборную Украины, а вообще", - подчеркнула спортсменка.
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Стоит отметить, что Панфилова до 2013 года защищала цвета сборной России, а затем выступала за Украину. Дебют за "желто-синих" состоялся на чемпионате Европы в болгарском Банско, где она в составе украинской команды выиграла серебряную медаль в эстафете. С 2015-го по сезон 2016/17 годов она защищала цвета сборной Белоруссии, но предыдущий сезон снова провела в составе национальной команды Украины.
Заметим, что в сезоне 2017/18 Панфилова выступала на Кубке IBU и с 189 очками заняла 30-е место в общем зачете.