Українська біатлоністка Панфілова завершила кар'єру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Українська біатлоністка Марія Панфілова, яка раніше виступала за збірні Росії та Білорусі, прийняла рішення завершити спортивну кар'єру, інформує УНН з посиланням на Xsport.
"Цей рік був не простим для мене, результат не радував. Радувало тільки оточення. Хотіла б подякувати всій команді "Б", тренерів і сервіс бригаду, яка працювала на висоті весь сезон. Я прийняла рішення завершити спортивну кар'єру, і не тільки за збірну України, а взагалі", - підкреслила спортсменка.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Легендарний біатлоніст Бьорндален оголосив про завершення кар'єри
Варто відзначити, що Панфілова до 2013 року захищала кольори збірної Росії, а потім виступала за Україну. Дебют за "жовто-блакитних" відбувся на чемпіонаті Європи в болгарському Банско, де вона в складі української команди виграла срібну медаль в естафеті. З 2015-го по сезон 2016/17 років вона захищала кольори збірної Білорусії, але попередній сезон знову провела у складі національної команди України.
Зауважимо, що у сезоні 2017/18 Панфілова виступала на Кубку IBU і з 189 очками посіла 30-те місце в загальному заліку.