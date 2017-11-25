Украинка победила на юниорском международном турнире по сквошу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украинский сквошистка Надежда Усенко стала победительницей турнира "супер серии" Belgian Junior Open 2017, который закрыл программу нынешних международных соревнований, передает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
После участия во Всемирных Играх 2017 спортсменка вновь активно посетила международные турниры и завоевала очередную награду.
На пути к финалу украинка выиграла ряд матчей в достаточно сильных соперников. Украинка обыграла 2-ю сеяной из Дании в полуфинале со счетом 3: 1 (13:15, 11: 5, 12:10, 11: 8) и 3-ю сеяной из Голландии в финале и одержала победу в категории GU-19.
Вместе с победительницей в турнире приняли участие еще 2-е спортсменов из Украины, постоянные участники международных соревнований - Алина бушмены (GU-19) и Дмитрий Щербаков (BU-13). Щербаков также занял призовое место - он стал четвертым. В бушмены 5-ю строчку.
Стоит отметить, что уже второй турнир подряд Усенко подтвердила титул чемпионки на "Belgian Junior Open".