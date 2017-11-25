Украинка победила на юниорском международном турнире по сквошу

После участия во Всемирных Играх 2017 спортсменка вновь активно посетила международные турниры и завоевала очередную награду.

На пути к финалу украинка выиграла ряд матчей в достаточно сильных соперников. Украинка обыграла 2-ю сеяной из Дании в полуфинале со счетом 3: 1 (13:15, 11: 5, 12:10, 11: 8) и 3-ю сеяной из Голландии в финале и одержала победу в категории GU-19.

Вместе с победительницей в турнире приняли участие еще 2-е спортсменов из Украины, постоянные участники международных соревнований - Алина бушмены (GU-19) и Дмитрий Щербаков (BU-13). Щербаков также занял призовое место - он стал четвертым. В бушмены 5-ю строчку.

Стоит отметить, что уже второй турнир подряд Усенко подтвердила титул чемпионки на "Belgian Junior Open".