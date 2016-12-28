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Украинец В.Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Украинец В.Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Киев • УНН

 • 8903 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Украинский гроссмейстер Василий Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам 2016 года, передает УНН со ссылкой на Chess.com.

В.Иванчук занял первое место, россиянин Александр Грищук стал вторым, чемпион мира по рапиду 2015 года Магнус Карлсен - третьим.

"Замечательные новости! Украинцы Анна Музычук и Василий Иванчук стали чемпионами мира по быстрым шахматам. Искренне поздравляю наших победителей", - так прокомментировал спортивные достижения шахматистов Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщал УНН, украинский гроссмейстер Анна Музычук досрочно выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам.

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