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Українець В.Іванчук став чемпіоном світу зі швидких шахів

Українець В.Іванчук став чемпіоном світу зі швидких шахів

Київ • УНН

 • 8903 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Український гросмейстер Василь Іванчук став чемпіоном світу зі швидких шахів 2016 року, передає УНН із посиланням на Chess.com.

В.Іванчук посів перше місце, росіянин Олександр Грищук став другим, чемпіон світу з рапіду 2015 року Магнус Карлсен - третім.

"Чудові новини! Українці Анна Музичук та Василь Іванчук стали чемпіонами світу зі швидких шахів. Щиро вітаю наших переможців", - так прокоментував спортивні здобутки шахістів Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНН, український гросмейстер Ганна Музичук достроково виграла чемпіонат світу зі швидких шахів.

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