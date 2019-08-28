Украинец Карпюк написал письмо с российского заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Украинский политзаключенный Николай Карпюк, которого удерживают в заключении в РФ, написал письмо, в котором он "очень мечтает об Украине". Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады 8-го созыва Ирина Геращенко в Facebook, передает УНН.
"Получила письмо от Николая Карпюка. Еще с "Владимирского централа". Но датирован еще серединой июля. Передает всем привет и очень мечтает об Украине. Дай Бог! Очень хочется, чтобы наши политзаключенные были на свободе", - написала она.
Напомним, 19 августа адвокат Алексей Барановский сообщил, что украинский политзаключенный Николай Карпюк "выбыл" из российской тюрьмы "Владимирский централ". Барановский предположил, что в ближайшее время из России в Украину могут вернуться некоторые украинские политзаключенные.
Также напомним, Карпюка перевезли в московский следственный изолятор "Лефортово", как и ряд других украинцев.