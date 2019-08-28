Українець Карпюк написав листа з російського ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Український політв'язень Микола Карпюк, якого утримують в ув'язненні у РФ, написав листа, в якому він "дуже мріє про Україну". Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради 8-го скликання Ірина Геращенко у Facebook, передає УНН.
"Отримала листа від Миколи Карпюка. Ще з "Владимирского централа". Але датований ще серединою липня. Передає всім вітання і дуже мріє про Україну. Дай Бог! Дуже хочеться, щоб наші політв‘язні були на свободі", - написала вона.
Нагадаємо, 19 серпня адвокат Олексій Барановський повідомив, що український політв’язень Микола Карпюк “вибув” із російської в’язниці “Владимирський централ”. Барановський припустив, що найближчим часом із Росії в Україну можуть повернутися деякі українські політв’язні.
Також нагадаємо, Карпюка перевезли до московського слідчого ізолятора “Лефортово”, як і низку інших українців.