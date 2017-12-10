Украина получила серебряную медаль на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 9440 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 22421 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100501 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110197 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130762 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106578 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108193 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113227 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117425 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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9 марта, 17:47 • 123203 просмотра

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Актуальное
Украина получила серебряную медаль на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии

Украина получила серебряную медаль на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии

Киев  •  УНН

 • 21758 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Хохфильцене в заключительной гонке второго этапа Кубка мира по биатлону украинская сборная завоевала медаль, передает корреспондент УНН.

Женская сборная Украины в составе Виты, Валентины Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной, добралась до финиша эстафетной гонки со вторым результатом, уступив победительницам Германии 44,9с. Наши соотечественницы прошли соревнования без штрафных кругов с 5-ю использованными дополнительными патронами.

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Бронзовые награды в активе француженок (2 + 13) +1: 04,5 мин.

Стоит отметить, что мужская эстафета завершилась 6-м местом "желто-синих" (1 круг штрафа и 12 дополнительных выстрелов).

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Напомним, что на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде Юлия Джима получала две бронзовые медали.

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Украинские Национальные Новости

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