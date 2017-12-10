Украина получила серебряную медаль на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Хохфильцене в заключительной гонке второго этапа Кубка мира по биатлону украинская сборная завоевала медаль, передает корреспондент УНН.
Женская сборная Украины в составе Виты, Валентины Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной, добралась до финиша эстафетной гонки со вторым результатом, уступив победительницам Германии 44,9с. Наши соотечественницы прошли соревнования без штрафных кругов с 5-ю использованными дополнительными патронами.
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Бронзовые награды в активе француженок (2 + 13) +1: 04,5 мин.
Стоит отметить, что мужская эстафета завершилась 6-м местом "желто-синих" (1 круг штрафа и 12 дополнительных выстрелов).
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Напомним, что на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде Юлия Джима получала две бронзовые медали.