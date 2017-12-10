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Україна здобула срібну медаль на етапі Кубку світу з біатлону в Австрії

Київ • УНН

 • 21758 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. В Хохфільцені в заключній гонці другого етапу Кубку світу з біатлону українська збірна завоювала медаль, передає кореспондент УНН.

Жіноча збірна України у складі Віти, Валентини Семеренко, Юлії Джими та Олени Підгрушної, дісталася до фінішу естафетної гонки з другим результатом, поступившись переможницям Німеччині 44,9 с. Наші співвітчизниці пройшли змагання без штрафних кіл із 5-ма використаними додатковими патронами.

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Бронзові нагороди в активі француженок (2+13) +1:04,5 хв.

Варто відзначити, що чоловіча естафета завершилася 6-м місце "жовто-блакитних" (1 коло штрафу і 12 додаткових пострілів).

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Нагадаємо, що на першому етапі Кубку світу в Естерсунді Юлія Джима здобувала дві бронзові медалі.

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