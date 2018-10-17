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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116793 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124783 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 164523 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151674 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139927 просмотра

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7 марта, 08:52 • 178056 просмотра

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Украина заполнила свои ПХГ газом на 54%

Украина заполнила свои ПХГ газом на 54%

Киев  •  УНН

 • 8283 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 15 октября увеличился до 16,719 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 42,05 млн куб. м газа.

В течение суток из ПХГ Украины отобрано 0,76 млн куб. м.

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При этом в данных за 15 октября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 23,65 млн куб. м, из Венгрии - 12,60 млн куб. м, из Польши - 3,19 млн куб. м газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 54%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, в правительстве прогнозируют уменьшение потребления газа в Украине на 5 млрд кубов до 2022 года.

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