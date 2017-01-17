Украина за сутки отобрала из ПХГ почти 50 млн куб. м газа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 15 января уменьшился до 11,005 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 49,92 млн.куб. м газа.
Так, украинские ПХГ заполнены на 35%.
При этом в данных по 15 января указано, что в Украине за сутки поступило из Словакии 40,04 млн. куб. м, Польши - 4,15 млн. куб. м, из Венгрии - 2,53 млн. куб. м газа.
Добавим, на территории Украины без учета Крыму - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.