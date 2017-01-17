Україна за добу відібрала з ПСГ майже 50 млн куб. м газу

За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 49,92 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ заповнені на 35%.

При цьому в даних за 15 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 40,04 млн куб. м, Польщі - 4,15 млн куб. м, з Угорщини - 2,53 млн куб. м газу.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.