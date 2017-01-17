Україна за добу відібрала з ПСГ майже 50 млн куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 15 січня зменшився до 11,005 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 49,92 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ заповнені на 35%.
При цьому в даних за 15 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 40,04 млн куб. м, Польщі - 4,15 млн куб. м, з Угорщини - 2,53 млн куб. м газу.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.