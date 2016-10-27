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Украина уже сегодня должна запасаться ураном, так как в мире прогнозируется дефицит ядерного топлива - эксперт

Украина уже сегодня должна запасаться ураном, так как в мире прогнозируется дефицит ядерного топлива - эксперт

Киев • УНН

 • 14713 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Потребность в уране в мире колоссальная. Поэтому Украине уже сегодня нужно думать о том, как гарантированного обеспечить собственные АЭС ядерным топливом на значительный срок. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН отметила эксперт, доктор геологических наук Анна Калашник.

При этом, по ее словам, на сегодня, большая часть европейских стран исчерпала ресурсы урана на своих месторождениях.

"Хочу отметить, что свободного рынка урана в настоящее время все равно нет. Временно, после аварии на стации "Фукусима", упала цена на уран, но потребность в уране в мире колоссальная. Существует и прогнозируется дефицит урана, а соответственно, и дефицит ядерного топлива.

При этом необходимо отметить, что те страны, которые на сегодня имеют атомные электростанции, должны иметь гарантии по своевременным поставкам свежего ядерного топлива, для того чтобы обеспечить их стабильную работу", - пояснила эксперт.

Поэтому, по убеждению А.Калашник, мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить себя собственным ураном.

"Украине уже сегодня нужно думать о том, что для дальнейшего развития нашей отечественной атомной энергетики уже сейчас должен быть решен вопрос гарантированного обеспечения ее работы ядерным топливом на значительный срок. А для этого мы должны иметь независимость в обеспечении урановым сырьем. То есть, мы должны все усилия приложить, чтобы мы смогли быть самостоятельными в добыче урана", - подчеркнула она.

Напомним, как сообщал УНН, по словам И.Насалика, Westinghouse и многие другие компании заинтересованы в добыче украинского урана. Среди них и Казахстан.

При этом, по мнению отдельных экспертов, Украине следует осторожно сотрудничать с урановыми компаниями Казахстана, из-за их дружеских отношений с РФ.

Для привлечения частных инвестиций в отечественную уранодобычу, специалисты отмечают необходимость либерализации лицензирования геологического изучения месторождений.

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