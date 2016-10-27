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Україна вже сьогодні повинна запасатися ураном, бо у світі прогнозується дефіцит ядерного палива - експерт

Україна вже сьогодні повинна запасатися ураном, бо у світі прогнозується дефіцит ядерного палива - експерт

Київ • УНН

 • 14714 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Потреба в урані у світі колосальна. Тому Україні вже сьогодні потрібно думати про те, як гарантованого забезпечити власні АЕС ядерним паливом на значний термін. Про це в ексклюзивному коментарі УНН зазначила експерт, доктор геологічних наук Анна Калашник.

При цьому, за її словами, на сьогодні, більша частина європейських країн вичерпала ресурси урану на своїх родовищах.

“Хочу зазначити, що вільного ринку урану на даний час все рівно не має. Тимчасово, після аварії на стації „Фукусима“, впала ціна на уран, але потреба в урані у світі колосальна. Існує і прогнозується дефіцит урану, а відповідно, і дефіцит ядерного палива.

При цьому необхідно зазначити, що ті країни, які на сьогодні мають атомні електростанції, повинні мати гарантії по своєчасним поставкам свіжого ядерного палива, для того щоб забезпечити їх стабільну роботу”, — пояснила експерт.

Тому, на переконання А.Калашник, ми маємо докласти максимум зусиль для того, щоб забезпечити себе власним ураном.

“Україні вже сьогодні потрібно думати про те, що для подальшого розвитку нашої вітчизняної атомної енергетики вже зараз має бути вирішено питання гарантованого забезпечення її роботи ядерним паливом на значний термін. А для цього ми маємо мати незалежність у забезпеченні урановою сировиною. Тобто, ми маємо всі зусилля прикласти до того, щоб ми змогли бути самостійними у видобутку урану”, — наголосила вона.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами І.Насалика, Westinghouse та багато інших компаній зацікавлені у видобутку українського урану. Серед них і Казахстан.

При цьому, на думку окремих експертів, Україні варто обережно співпрацювати з урановими компаніями Казахстану, через їх дружні стосунки з РФ.

Задля залучення приватних інвестицій у галузь вітчизняного урановидобутку, фахівці наголошують на необхідності лібералізації ліцензування геологічного вивчення родовищ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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