Украина требует экстрадиции В.Выговского из РФ - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Украина требует экстрадиции Валентина Выговского из РФ. Об этом журналистам заявила Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.
"Очень важно, чтобы теперь РФ передала через экстрадицию Валентина Выговского", - сказала И.Геращенко
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Она напомнила, что 10 украинским политзаключенным в РФ уже вынесены приговоры.
"Украина в вопросе их освобождения борется по нескольким направлениям", - подчеркнула И.Геращенко.
По ее словам, речь идет о юридическом направление - официальная передача запросов Минюста в РФ с требованием экстрадиции граждан Украины.
"Это и политические консультации, политические переговоры для того, чтобы освободить украинцев", - сказала И.Геращенко.
Она напомнила, что в 2016 году освободили 3 украинцев из тюрем РФ - Юрия Солошенко, Геннадия Афанасьева и Надежду Савченко, которых отпустили не по процедуре экстрадиции, а благодаря политическим переговорам.