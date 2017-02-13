Україна вимагає екстрадиції В.Виговського з РФ - І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Україна вимагає екстрадиції Валентина Виговського з РФ. Про це журналістам заявила Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.
"Дуже важливо щоб тепер РФ передала через екстрадицію Валентина Виговського",- сказала І.Геращенко
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Вона нагадала, що 10 українським політв’язням в РФ уже винесені вироки.
"Україна в питанні їх звільнення бореться по кільком напрямкам",- підкреслили І.Геращенко.
За її словами мова йде про юридичний напрямок – офіційна передача запитів Мін'юсту в РФ з вимогою екстрадиції громадян України.
"Це і політичні консультації, політичні переговори для того щоб звільнити українців",- сказала І.Геращенко.
Вона нагадала, що у 2016 році було звільнено 3 українців з тюрем РФ – Юрія Солошенка, Геннадія Афанасьєва і Надію Савченко, яких відпустили не по процедурі екстрадиції, а завдяки політичним переговорам.