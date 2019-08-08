Украина присоединилась к Сингапурской Конвенции по медиации
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Министр юстиции подписал Конвенцию ООН о международных соглашениях об урегулировании споров по результатам медиации, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.
Торжественная церемония подписания состоялась в Сингапуре в рамках конференции высокого уровня по вопросам медиации с участием представителей более 70 стран. Украина стала одной из 46 стран-подписантов международного договора.
Его реализация будет способствовать усилению роли медиации, как альтернативы арбитража для разрешения международных коммерческих споров, и в целом окажет положительное влияние на развитие международной торговли.
Выступая в рамках конференции, Павел Петренко подчеркнул, что Украина всегда отстаивала принципы верховенства права, которые являются фундаментальными для всего демократического мирового сообщества.
Также в рамках визита министр провел переговоры с министром юстиции и внутренних дел Сингапура Касивисванатаном Шанмугамом.
Стороны обменялись мнениями о важности укрепления сотрудничества и обсудили ряд вопросов украинско-сингапурских отношений.
Напомним, Украина и США подписали меморандум по поиску военнопленных и пропавших без вести.