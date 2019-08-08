Україна приєдналася до Сінгапурської Конвенції щодо медіації
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Міністр юстиції підписав Конвенцію ООН про міжнародні угоди про врегулювання спорів за результатами медіації, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України.
Урочиста церемонія підписання відбулася в Сінгапурі у рамках конференції високого рівня з питань медіації за участі представників понад 70 країн. Україна стала однією з 46 країн-підписантів міжнародного договору.
Його реалізація сприятиме посиленню ролі медіації, як альтернативи арбітражу для вирішення міжнародних комерційних спорів, та загалом матиме позитивний вплив на розвиток міжнародної торгівлі.
Виступаючи в рамках конференції, Павло Петренко підкреслив, що Україна завжди відстоювала принципи верховенства права, які є фундаментальними для всієї демократичної світової спільноти.
Також у рамках візиту міністр провів переговори з міністром юстиції та внутрішніх справ Сінгапуру Касівісванатаном Шанмугамом.
Сторони обмінялися думками щодо важливості зміцнення співпраці та обговорили низку питань українсько-сінгапурських відносин.
Нагадаємо, Україна та США підписали меморандум щодо пошуку військовополонених та зниклих безвісти.