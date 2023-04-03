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Украина вернула из плена рф еще 12 человек: пятеро из них - тяжелораненые

Украина вернула из плена рф еще 12 человек: пятеро из них - тяжелораненые

Киев • УНН

 • 881887 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Украина вернула из плена рф еще 12 украинцев - 10 военных и двое гражданских. Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, среди них пятеро тяжелораненых, передает УНН.

Детали

По данным Штаба, десять защитников относятся к солдатскому и сержантскому составу. Они были захвачены в плен, в частности, в боях у Бахмута, сел Опытного и Орехово-Васильевки в Донецкой области, вблизи Кременной и Червонопоповки на Луганщине. Также возвращены двое гражданских, которых агрессор удерживал как заложников: из села Липцы Харьковской области и Мариуполя.

Освобожденные военные принадлежат к Вооруженным Силам Украины, в частности, 518 отдельному батальону специального назначения, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный Яр», 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде, 57-му отдельному стрелковому батальону.

Как сообщал УНН, 24 марта Украина добровольно и без всяких условий вернула в россию всех пятерых тяжелораненых пленных, которые были транспортабельными. Это соответствует требованиям международного гуманитарного права. Зато государство-агрессор решило отпустить только пять тяжелораненых украинцев, а не всех, как того требуют подписанные рф международные конвенции. Это красноречиво демонстрирует нежелание врага соблюдать Женевские конвенции, ничем не оправданную жестокость в отношении тяжелораненых и вопиющее отсутствие заинтересованности в налаживании дальнейших обменов для особо уязвимых категорий пленных и гражданских заложников.

В Штабе добавили, что с начала широкомасштабного вторжения из плена освобождено уже 2005 украинцев. Это результат слаженной работы различных украинских государственных органов в рамках Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Президент Украины Владимир Зеленский держит этот вопрос как один из приоритетных на личном контроле. Общую координацию украинских государственных органов и усилий международных партнеров обеспечивает команда Офиса Президента Украины.

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