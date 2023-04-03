Україна повернула з полону рф ще 12 людей: п'ятеро з них - важкопоранені

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За даними Штабу, десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині. Також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя.

Звільнені військові належать до Збройних Сил України, зокрема, 518 окремого батальйону спеціального призначення, 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 93-тьої окремої механізованої бригади «Холодний Яр», 56-тої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57-го окремого стрілецького батальйону.

Як повідомляв УНН, 24 березня Україна добровільно та без жодних умов повернула до росії усіх п'ятьох важкопоранених полонених, які були транспортабельними. Це відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права. Натомість держава-агресорка вирішила відпустити лише п’ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані рф міжнародні конвенції. Це промовисто демонструє небажання ворога дотримуватися Женевських конвенцій, нічим не виправдану жорстокість стосовно важкопоранених та кричущу відсутність зацікавленості у налагодженні подальших обмінів для особливо вразливих категорій полонених та цивільних заручників.

У Штабі додали, що від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2005 українців. Це результат злагодженої роботи різних українських державних органів в рамках Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Президент України Володимир Зеленський тримає це питання як одне з пріоритетних на особистому контролі. Загальну координацію українських державних органів та зусиль міжнародних партнерів забезпечує команда Офісу Президента України.