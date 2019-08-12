Украина заняла второе общекомандное место домашнего ЧЕ по прыжкам в воду
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В воскресенье в спортивном центре "ЛИКО" в Киеве завершился чемпионат Европы по прыжкам в воду, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Украинцы завоевали на турнире европейского первенства 7 медалей: 3 "золотых", 3 "серебряных" и одну "бронзовую".
Авторами заключительной медали нынешних соревнований среди украинцев стал дуэт Виктории Кесарь и Анны Письменской, который выиграл "бронзу".
В общем зачете "желто-голубые" заняли второе место, оставив позади Германию (2 "золотые", 4 "серебряные", 1 "бронза"). Первая строка у России (6-2-4).
Отметим, что в рамках европейского первенства были разыграны 39 комплектов медалей.