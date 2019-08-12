Україна посіла друге загальнокомандне місце домашнього ЧЄ зі стрибків у воду
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У неділю в спортивному центрі "ЛІКО" у Києві завершився чемпіонат Європи зі стрибків у воду, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Українці завоювали на турнірі європейської першості 7 медалей: 3 "золотих", 3 "срібних" і одну "бронзову".
Авторами заключної медалі цьогорічних змагань серед українців став дует Вікторії Кесарь і Анни Письменської, який виграв "бронзу".
У загальному заліку "жовто-блакитні" посіли другу сходинку, залишивши позаду Німеччину (2 "золоті", 4 "срібні", 1 "бронза"). Перший рядок в Росії (6-2-4).
Зазначимо, що в рамках європейської першості були розіграні 39 комплектів медалей.