Украина, Польша и Литва подписали совместное заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, председатель Сейма Литовской Республики Викторас Пранцкетис и маршал Сената Республики Польша Станислав Карчевский подписали Совместное заявление по итогам Межпарламентской ассамблеи. Об этом А.Парубий сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"В Варшаве подписали Совместное заявление по итогам Межпарламентской ассамблеи Украина, Польша, Литва", - говорится в сообщении.
Согласно документу, представители стран утвердили поддержку полного суверенитета и территориальной целостности Украины, призвали Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма и нарушать права человека касательно его жителей.
Также, Международная ассамблея призвала Евросоюз "как можно скорее закончить процесс отмены виз для граждан Украины".
Как сообщал УНН, А.Парубий начал визит в Польшу с чествования воинов УНР.