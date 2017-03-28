Украина, Польша и Литва подписали совместное заявление

"В Варшаве подписали Совместное заявление по итогам Межпарламентской ассамблеи Украина, Польша, Литва", - говорится в сообщении.

Согласно документу, представители стран утвердили поддержку полного суверенитета и территориальной целостности Украины, призвали Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма и нарушать права человека касательно его жителей.

Также, Международная ассамблея призвала Евросоюз "как можно скорее закончить процесс отмены виз для граждан Украины".

Как сообщал УНН, А.Парубий начал визит в Польшу с чествования воинов УНР.