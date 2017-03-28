Україна, Польща та Литва підписали спільну заяву

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій, голова Сейму Литовської Республіки Вікторас Пранцкетіс та маршалок Сенату Республіки Польща Станіслав Карчевський підписали Спільну заяву за підсумками Міжпарламентської асамблеї. Про це А.Парубій повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

“У Варшаві підписали Спільну заяву за підсумками Міжпарламентської асамблеї Україна, Польща, Литва”, — йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, представники країн затвердили підтримку повного суверенітету та територіальної цілісності України, закликали Росії негайно припинити окупацію Криму та порушувати права людини щодо його жителів.

Також, Міжнародна асамблея закликала Євросоюз “якомога швидше закінчити процес відміни віз для громадян України”.

Як повідомляв УНН, А.Парубій розпочав візит до Польщі з вшанування воїнів УНР.

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