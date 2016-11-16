Украина поднялась в рейтинге Fitch и вышла из преддефолтного состояния - В.Гройсман

"Мы за последнее время получили несколько позитивных сигналов. Первый заключается в том, что мы поднялись в рейтинге агентства Fitch. Фактически мы вышли из преддефолтного состояния, в котором Украина находилась, можно сказать, несколько лет в связи с военной агрессией", - сказал он.

Как сообщал УНН, 14 ноября Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста экономики Украины с 1,1% в 2016 году до 2,5% в 2017 году с последующим ростом до 3% в 2018 году.