Україна піднялася у рейтингу Fitch і вийшла з переддефолтного стану - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Україна піднялась у рейтингу Fitch і вийшла з переддефолтного стану. Про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Ми за останній час отримали декілька позитивних сигналів. Перший полягає в тому, що ми піднялися в рейтингу агентства Fitch. Фактично ми вийшли з переддефолтного стану, в якому Україна знаходилася, можливо сказати, декілька років у зв’язку з військовою агресією”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, 14 листопада Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз зростання економіки України з 1,1% у 2016 році до 2,5% у 2017 році з подальшим зростанням до 3% у 2018 році.