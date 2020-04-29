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Украина возглавит Форум ОБСЕ по безопасности: чего ждать

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время открытия первого заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ под председательством Украины представил приоритеты украинского председательства, передаёт корреспондент УНН.

“Позвольте мне кратко изложить приоритеты украинского председательства на протяжении весны и лета. Мы пытались составить сбалансированную и перспективную повестку дня. Я должен начать с ситуации безопасности в Черном и Азовском морях, которая характеризуется продолжающейся милитаризацией и препятствием на пути свободы международного судоходства. Нам нужно начать тщательное обсуждение этого вопроса на форуме”, — заявил министр.

По его мнению, высокопоставленные представители и докладчики должны представить свои взгляды, исследуя последствия этих событий для более широкого региона и возможные шаги, которые можно было бы предпринять, чтобы обратить их вспять.

“Далее следует очень актуальная проблема глобальной пандемии коронавируса, ее влияния на вооруженные силы и роль... в оказании помощи правительствам в борьбе с этой угрозой”, — сказал Кулеба.

Кроме того, по его словам, Украина планирует обратить внимание на тему гибридных угроз и их возможной взаимосвязи с современной войной.

“Эта угроза затрагивает большинство государств-участников”, — отметил он.

Дипломат также заявил, что после шагов швейцарского председательства, предпринятых в прошлом году, еще один диалог по вопросам безопасности будет посвящен деятельности и регулированию частных военных компаний.

Кроме того, по его словам, военные учения, особенно те, которые проводятся вблизи границ, требуют особого внимания участников форума.

Министр также сообщил, что украинская сторона планирует обратить внимание государств-участников на тему противоминной деятельности и роли ОБСЕ в оказании помощи государствам-участникам в этой области.

“Вместе с албанским председательством в ОБСЕ мы планируем отметить 20-ю годовщину резолюции 1325 Совета безопасности ООН о мире и безопасности”, — добавил он.

Кулеба отметил, что с 2014 года украинские женщины играют беспрецедентную роль в защите свободы и территориальной целостности в международном вооруженном конфликте, происходящем на территории Украины.

Как сообщал УНН, Кулеба провел видеовстречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером перед открытием первого заседания Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ под председательством Украины, во время которого стороны договорились посетить Донбасс.

Украинские Национальные Новости

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