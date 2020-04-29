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Україна очолить форум ОБСЄ з безпеки: чого очікувати

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час відкриття першого засідання Форуму зі співробітництва в галузі безпеки ОБСЄ під головуванням України представив пріоритети українського головування, передає кореспондент УНН.

“Дозвольте мені коротко викласти пріоритети українського головування протягом весни і літа. Ми намагалися скласти збалансовану і перспективну порядку денного. Я повинен почати з безпекової ситуації в Чорному і Азовському морях, яка характеризується триваючої мілітаризацією і перешкодою на шляху свободи міжнародного судноплавства. Нам потрібно почати ретельне обговорення цього питання на форумі”, — заявив міністр.

На його думку, високопоставлені представники і доповідачі повинні представити свої погляди, досліджуючи наслідки цих подій для більш широкого регіону та можливі кроки, які можна було б зробити, щоб звернути їх назад.

“Далі йде дуже актуальна проблема глобальної пандемії коронавірусу, її впливу на збройні сили і роль... в наданні допомоги урядам в боротьбі з цією загрозою”, — сказав Кулеба.

Крім того, за його словами, Україна планує звернути увагу на тему гібридних загроз і їх можливого взаємозв’язку із сучасною війною.

“Ця загроза зачіпає більшість держав-учасників”, — зазначив він.

Дипломат також заявив, що після кроків швейцарського головування, зроблених в минулому році, ще один діалог з питань безпеки буде присвячений діяльності та регулювання приватних військових компаній.

Крім того, за його словами, військові навчання, особливо ті, які проводяться поблизу кордонів, вимагають особливої уваги учасників форуму.

Міністр також повідомив, що українська сторона планує звернути увагу держав-учасників на тему протимінної діяльності та ролі ОБСЄ в наданні допомоги державам-учасницям в цій області.

“Разом з албанським головуванням в ОБСЄ ми плануємо відзначити 20-ту річницю резолюції 1325 Ради безпеки ООН про мир і безпеку”, — додав він.

Кулеба зазначив, що з 2014 року українські жінки грають безпрецедентну роль в захисті свободи і територіальної цілісності в міжнародному збройному конфлікті, що відбувається на території України.

Як повідомляв УНН, Кулеба провів відеозустріч з Генеральним секретарем ОБСЄ Томасом Гремінгером перед відкриттям першого засідання Форуму з безпеки співробітництва ОБСЄ під головуванням України, під час якого сторони домовилися відвідати Донбас.

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