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Украина ожидает миссию МВФ уже на следующей неделе

Украина ожидает миссию МВФ уже на следующей неделе

Киев  •  УНН

 • 16224 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украина ожидает миссию Международного валютного фонда уже на следующей неделе, передает УНН со ссылкой на сообщение Минфина.

Детали

О том, что Украина ожидает миссию МВФ уже на следующей неделе стало известно в ходе встречи министра финансов Украины Сергея Марченко с вице-президентом Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

В частности, на встрече обсуждались условия получения "Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления", сотрудничество с Международным валютным фондом, результаты реализации совместных проектов, зеленый переход в Украине и основные направления дальнейшего сотрудничества.

"Украинская сторона отметила, что ожидает миссию МВФ уже на следующей неделе", - говорится в сообщении Минфина.

Дополнение

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что Украина ожидает приезд миссии МВФ уже в сентябре.

Шевченко также сообщил, что по плану второй транш должен составлять 500 млн СПЗ - это примерно 700 млн долларов, но учитывая пропуск нескольких траншей, сумма может быть больше.

Сотрудничество Украины с МВФ

Совет директоров МВФ в июне 2020 года одобрил выделение Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by. Первый транш по новой программе объемом 2,1 млрд долл. Украина получила уже 12 июня того же года. Украина надеялась, что до конца 2020 года миссия МВФ проведет работу в Киеве, чтобы дать оценку оснований для выделения очередного транша - осуществив пересмотр программы.

В декабре миссия МВФ все же вернулась в Украину, проработав три дня в дистанционном формате - все запланированные встречи, как оценивалось, прошли хорошо.

С 11 января миссия возобновила работу в Украине. Впрочем, это произошло на фоне "тарифного" кризиса и шагов правительства по снижению стоимости газа для населения на фоне протестов - уход от рынка газа, на котором настаивал Фонд и который заработал в 2020 году, и возвращение к регулированию цены, хотя, как уверяли в правительстве, не длительному. В кругу экспертов заявляли, что по сообщениям, в МВФ не с пониманием отнеслись к такому шагу.

13 февраля тогдашний постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила работу в Украине, которая продолжалась с 11 января. Обсуждение он назвал продуктивным, однако указал, что нужен больший прогресс.

В G7 сообщили, что для завершения пересмотра программы Международного валютного фонда для Украины необходимо принять ряд мер, в том числе это включает реформирование Высшего совета правосудия и меры энергетической политики.

Что касается очередного транша МВФ, то, по последним сообщениям из правительства, его Украина рассчитывает получить до конца года. Ранее назывался сентябрь. И это было бы уместно, ведь именно на сентябрь приходятся пиковые выплаты Украины по долгам, на что указывали и в НБУ.

Перед нынешней программой в рамках сотрудничества с МВФ для Украины действовала другая - четырехлетняя программа "Механизм расширенного финансирования" (EFF) на 17,5 млрд долл., одобренная в марте 2015 года. Программа EFF, в свою очередь, заменила собой программу Фонда Stand-By, которая была предоставлена Украине 30 апреля 2014 года.

Украинские Национальные Новости

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