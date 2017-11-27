Украина должна нарастить товарооборот с Грузией вдвое

"Мы едины в необходимости усиливать взаимодействие в агросекторе, энергетике, туризме, обмениваться опытом реформ. Мы можем нарастить наш товарооборот до 1 млрд долл. в год - с почти 500 млн долл., которые есть на сегодня", - подчеркнул он.

По словам премьера, Украина и Грузия должны много "общих знаменателях", прежде всего, в экономическом сотрудничестве. Один из них - понимание транзитного потенциала стран.

"Его сочетание в рамках проекта "Новый шелковый путь" может дать чрезвычайный эффект и предложить новые торговые пути в направлении Восток-Запад и Восток - Юг", - убежден Гройсман.

Напомним, экспорт украинских товаров и услуг в Грузию в январе-сентябре 2017 увеличился на 5% и достиг 323,6 млн долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года.