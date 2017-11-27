Украина должна нарастить товарооборот с Грузией вдвое

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 5911 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 7076 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84702 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 77220 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90289 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120753 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115777 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146105 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107436 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Украина должна нарастить товарооборот с Грузией вдвое

Украина должна нарастить товарооборот с Грузией вдвое

Киев  •  УНН

 • 17269 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Товарооборот между Украиной и Грузией может вырасти до 1 млрд долл. в год. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече со своим грузинским коллегой Гиорги Квирикашвили, сообщает УНН.

"Мы едины в необходимости усиливать взаимодействие в агросекторе, энергетике, туризме, обмениваться опытом реформ. Мы можем нарастить наш товарооборот до 1 млрд долл. в год - с почти 500 млн долл., которые есть на сегодня", - подчеркнул он.

По словам премьера, Украина и Грузия должны много "общих знаменателях", прежде всего, в экономическом сотрудничестве. Один из них - понимание транзитного потенциала стран.

"Его сочетание в рамках проекта "Новый шелковый путь" может дать чрезвычайный эффект и предложить новые торговые пути в направлении Восток-Запад и Восток - Юг", - убежден Гройсман.

Напомним, экспорт украинских товаров и услуг в Грузию в январе-сентябре 2017 увеличился на 5% и достиг 323,6 млн долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украинские Национальные Новости

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