Україна має наростити товарообіг із Грузією вдвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Товарообіг між Україною та Грузією може зрости до 1 млрд дол. на рік. Про це заявив прем’єр міністр України Володимир Гройсман на зустрічі зі своїм грузинським колегою Гіоргі Квірікашвілі, повідомляє УНН.
“Ми єдині в необхідності посилювати взаємодію в агросекторі, енергетиці, туризмі, обмінюватися досвідом реформ. Ми можемо наростити наш товарообіг до 1 млрд дол. на рік — із майже 500 млн. дол., які є на сьогодні”, — підкреслив він.
За словами прем’єра, Україна та Грузія мають багато “спільних знаменників”, насамперед, у економічній співпраці. Один із них — розуміння транзитного потенціалу країн.
“Його поєднання в рамках проекту "Новий шовковий шлях" може дати надзвичайний ефект і запропонувати нові торгові шляхи в напрямку Схід-Захід та Схід — Південь”, — переконаний Гройсман.
Нагадаємо, експорт українських товарів і послуг до Грузії у січні-вересні 2017 року збільшився на 5% та сягнув 323,6 млн дол., порівняно із аналогічним періодом минулого року.