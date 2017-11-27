Україна має наростити товарообіг із Грузією вдвічі

“Ми єдині в необхідності посилювати взаємодію в агросекторі, енергетиці, туризмі, обмінюватися досвідом реформ. Ми можемо наростити наш товарообіг до 1 млрд дол. на рік — із майже 500 млн. дол., які є на сьогодні”, — підкреслив він.

За словами прем’єра, Україна та Грузія мають багато “спільних знаменників”, насамперед, у економічній співпраці. Один із них — розуміння транзитного потенціалу країн.

“Його поєднання в рамках проекту "Новий шовковий шлях" може дати надзвичайний ефект і запропонувати нові торгові шляхи в напрямку Схід-Захід та Схід — Південь”, — переконаний Гройсман.

Нагадаємо, експорт українських товарів і послуг до Грузії у січні-вересні 2017 року збільшився на 5% та сягнув 323,6 млн дол., порівняно із аналогічним періодом минулого року.