Украина и Сингапур подписали меморандумы по содействию инвестициям - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Украина и Сингапур подписали два меморандума о взаимопонимании по содействию исследованиям, изучению опыта эффективности управления и содействия инвестициям. Об этом говорится в сообщении МИД Украины на микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Украина подписала два меморандума о взаимопонимании с Сингапуром по содействию исследованиям, изучению опыта эффективности управления и содействия инвестициям", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с министром иностранных дел Сингапура В.Балакришнаном.
Украина подписала 2 меморандума о взаимопонимании с Сингапуром по содействию исследованиям, изучению опыта эффективности управления & содействия инвестициям pic.twitter.com/5WjyjLKIoo- MFA of Ukraine