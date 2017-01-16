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Украина и Сингапур подписали меморандумы по содействию инвестициям - МИД

Украина и Сингапур подписали меморандумы по содействию инвестициям - МИД

Киев • УНН

 • 4959 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Украина и Сингапур подписали два меморандума о взаимопонимании по содействию исследованиям, изучению опыта эффективности управления и содействия инвестициям. Об этом говорится в сообщении МИД Украины на микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Украина подписала два меморандума о взаимопонимании с Сингапуром по содействию исследованиям, изучению опыта эффективности управления и содействия инвестициям", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с министром иностранных дел Сингапура В.Балакришнаном.

Украина подписала 2 меморандума о взаимопонимании с Сингапуром по содействию исследованиям, изучению опыта эффективности управления & содействия инвестициям pic.twitter.com/5WjyjLKIoo

- MFA of Ukraine

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