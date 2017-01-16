Україна і Сінгапур підписали меморандуми щодо сприяння інвестиціям — МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Україна і Сінгапур підписали два меморандуми про взаємопорозуміння щодо сприяння дослідженням, вивчення досвіду ефективності управління і сприяння інвестиціям. Про це йдеться у повідомленні МЗС України на мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Україна підписала два меморандуми про взаєморозуміння з Сінгапуром щодо сприяння дослідженням, вивчення досвіду ефективності управління і сприяння інвестиціям”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з міністром закордонних справ Сінгапуру В.Балакрішнаном.
Україна підписала 2 меморандуми про взаємор-ня з Сінгапуром щ сприяння дослідженням,вивчення досвіду ефект управління&сприяння інвестиціям pic.twitter.com/5WjyjLKIoo— MFA of Ukraine