Україна і Сінгапур підписали меморандуми щодо сприяння інвестиціям — МЗС

“Україна підписала два меморандуми про взаєморозуміння з Сінгапуром щодо сприяння дослідженням, вивчення досвіду ефективності управління і сприяння інвестиціям”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з міністром закордонних справ Сінгапуру В.Балакрішнаном.

Україна підписала 2 меморандуми про взаємор-ня з Сінгапуром щ сприяння дослідженням,вивчення досвіду ефект управління&сприяння інвестиціям pic.twitter.com/5WjyjLKIoo

— MFA of Ukraine