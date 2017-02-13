Украина и Молдова договорились провести заседание комиссии с экономико-торгового сотрудничества
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Правительства Украины и Молдовы договорились в этом году провести заседание межправительственной комиссии по вопросам экономико-торгового сотрудничества. Об этом во время брифинга в Киеве сообщил премьер-министр Молдовы Павел Филип, передает корреспондент УНН.
"Мы договорились о проведении в течение этого года очередного заседания межправительственной комиссии по вопросам экономико-торгового сотрудничества", - сказал П.Филип.
Кроме того, во время встречи глав правительств по его словам обсужден вопрос регионального сотрудничества в рамках еврорегиона.
"Именно в этом контексте мы обсуждали вопросы, связанные с экосистемой реки Днестр", - уточнил П.Филип.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Молдовы Павел Филипп подписали дорожную карту развития на 2017 год.