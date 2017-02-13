Україна і Молдова домовились провести засідання комісії з економічно-торговельної співпраці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Уряди України та Молдови домовилися цього року провести засідання міжурядової комісії з питань економічно-торговельного співробітництва. Про це під час брифінгу у Києві повідомив прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп, передає кореспондент УНН.
“Ми домовилися щодо проведення протягом цього року чергового засідання міжурядової комісії з питань економічно-торговельного співробітництва”, — сказав П.Філіп.
Крім того, під час зустрічі глав урядів за його словами обговорене питання регіонального співробітництва в рамках еврорегіонів.
“Саме в цьому контексті ми обговорювали питання, пов’язані з екосистеми річки Дністер”, — уточнив П.Філіп.
Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп підписали дорожню карту розвитку на 2017 рік.